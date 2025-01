Lizbeth Rodríguez anuncia su segundo embarazo tras una pérdida

Lizbeth Rodríguez, reconocida por su conducción del segmento 'Atrapando infieles', compartió la emocionante noticia de su segundo embarazo, en medio de importantes cambios en su vida, como su reciente matrimonio con Baris Akkaya. La influencer confesó que no fue fácil comunicar esta noticia a todos sus seguidores.

Rodríguez reveló que este embarazo fue una sorpresa, especialmente porque en el pasado enfrentó dificultades para concebir: “Si algo me encanta en la vida es ser mamá. Lo amo y lo había intentado, pero no lo había logrado. Pensé que ya no podía porque, después de mi hijo, yo perdí una bendición", expresó con sinceridad.

La noticia llega como un rayo de esperanza y felicidad para la influencer, quien no ha dudado en compartir este especial momento con sus seguidores, a quienes agradece por su apoyo incondicional.