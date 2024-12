Gal Gadot revela su lucha contra un coágulo cerebral durante su cuarto embarazo

El dramático suceso ocurrió en febrero de este año, cuando Gadot comenzó a sufrir dolores de cabeza insoportables que la dejaron en cama durante varias semanas. "Durante ese tiempo, no tenía idea de lo que me estaba ocurriendo" , escribió la actriz, quien finalmente se sometió a una resonancia magnética que reveló la gravedad de su condición. "Fue un duro recordatorio de lo frágil que puede ser la vida. De repente, todo lo que quería era aguantar y vivir" , expresó.

En sus palabras, el nombre de su hija no fue elegido al azar. "Ori significa mi luz, y no es casualidad. Le dije a mi esposo, Jaron, que cuando nuestra hija llegara, ella sería la luz esperándome al final de este túnel", compartió, reflejando el simbolismo profundo de ese momento tan crítico.

A través de esta publicación, la actriz no solo busca compartir su experiencia personal, sino también crear conciencia sobre la trombosis venosa cerebral (TVC), una condición rara pero tratable si se detecta a tiempo. "Es crucial escuchar a nuestro cuerpo. No ignorar el dolor, los síntomas o los cambios sutiles. Esta historia no busca asustar a nadie, sino empoderar. Si incluso una persona se siente motivada a cuidar su salud, habrá valido la pena", indicó.

Hoy, más fuerte que nunca, la actriz y madre de cuatro hijos sigue adelante con una nueva perspectiva sobre la vida, abrazando tanto su rol en el cine como en su familia con un renovado sentido de gratitud y conciencia sobre la fragilidad de la existencia humana.