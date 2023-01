Lazito se atreve a confesarle su amor a Nathalie Carvajal, ¿ella le dará una oportunidad?

View this post on Instagram

"No crea que yo lo voy a estar invitando, ni haciendo canje, no pues, tiene que tener cash para sacarme, no porque sea cara ni nada pero yo ya pasé esos momentos en que 'ay, tiene que pagarle la comida, que mitad mitad, no, para eso me quedo comiendo solita en mi casa y no hay ningún problema", señaló de manera rotunda.