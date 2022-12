Nathalie Carvajal responde sobre comparación con Mariela Viteri

View this post on Instagram

"Pero la diferencia, mi querida Nathalie, entre usted y Mariela, es que Mariela, siendo una primera figura, tiene la inteligencia emocional para evadir las opiniones ofensivas que usted le hizo en su momento", fue parte de los comentarios del crítico de farándula.

Carvajal aseguró que no le pareció correcto que Lazito la haya comparado. "Me molestó mucho escucharlo decir que no estaba al nivel de Mariela Viteri", señaló Nathalie, agregando que ella 'goza de una relación increíble' con la presentadora, a pesar de no ser amigas, se respetan mutuamente.

"Siento que se vinieron abajo los 8, 10 años que he estado en televisión, siento que no merezco eso... porque considero que estoy a un nivel súper alto", expresó la ex chica reality, aclarando que el hecho que Mariela tenga una amplia trayectoria, no significa que deban minimizar su trabajo.