¿Quién es el galán que conquistó el corazón de Marián Sabaté?

View this post on Instagram

El joven empresario recién cumplió 31 años y, aunque Marián había dicho que no quería estar con alguien tan joven, indicó que esta relación no fue planificada, simplemente se dio y se han vuelto inseparables en estas últimas 3 semanas.

"Me da mucho gusto, me engríe (...) tú sabes que interesada no soy, lo económico a mi no me llama, pero es alguien que sí tiene posibilidad de darme caprichos, que realmente sí llama la atención a una mujer", indicó felizmente la presentadora, quien luce muy feliz con esta nueva oportunidad en el amor.