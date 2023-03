Muere Rebecca Jones, famosa actriz mexicana: ¿Qué se sabe de su deceso?

Jones además contó: “Quiero insistir mucho en qué bendición poder tener la planificación de lo que van a ser tus últimos días, meses, semanas, años, porque ninguno de nosotros lo sabemos. Tener eso es un privilegio, es un regalo, la verdad es que ella lo planeó así, con una gran actitud, con un gran interés, dijo ‘yo quiero esto, no quiero prensa, no quiero funeral, no quiero que anden todos llorando”.