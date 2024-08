Entre uno de los relatos, Durán contó una de las experiencias que le crisparon los nervios, "tenía al bebé de fondo de pantalla (hijo de su amiga, la también influencer Carol Castro) y me acuerdo que un día lo agarra y dice: 'ni a mí me pones aquí, ni a mí' y avienta mi celular y dice: 'todo por un pend*jo bebé'".

La influencer, Aanvi Kamdar, falleció tras caer de un acantilado en la India

Eso no es todo, otra de las más difundidas en redes también cuenta, a voz de Fernanda, “Me tira al suelo. Me arranca el arete. Yo buscando el arete y él me dice: ‘Y si quiero, te arranco el otro porque te lo regaló tu pu... madre’. Yo tirada en el suelo. Me puse de rodillas y le dije: ‘Ya, mi amor, perdóname’. Él me decía: ‘Así me gusta tenerte’”.