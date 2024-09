Este martes 17 de septiembre el mundo del entretenimiento nacional se vistió de luto al hacerse pública la noticia del fallecimiento del pequeño hijo de Karime Borja , ex reina de Guayaquil. El menor sufrió una asfixia en una piscina en el año 2021 , hechos que le derivaron una isquemia cerebral por hipoxia.

"¡Lo último que haría sería trabajar con niños! Es lo que decía una y otra vez antes de conocerte. Antes que nuestro papito Dios en su perfecta voluntad nos ponga en el mismo camino y me haga cambiar de opinión para siempre. Antes de yo poder mirarte por primera vez, y conocer esos ojitos, y esa carita hermosa que aunque no podías hablar, comunicaban todo...", empezó diciendo, antes de explayarse en un largo y sentido texto.

Entre ellos se encuentra Dayanna Ivelice, quien la mamá del pequeño Mateo republicó en sus historias de Instagram. La joven profesional, que se convirtió en una de las cuidadoras del menor, abrió su corazón y brindó un homenaje a su vida con un sentido mensaje que no solo tocó el corazón de Borja, sino también de miles de usuarios en redes.

"Antes de entrar por primera vez a tu habitación, y verte tan chiquitito, pero sabiendo que tenía que quedarme a tu lado, porque teníamos muuuchooo por aprender juntos. Antes de conocerte y querer cuidarte con tanto amor. Gracias por encontrarnos, y convertirte en mi mejor amigo...", declaró.

Una batalla desgarradora: La lucha de Karime Borja por la vida de su hijo

"Te prometí que estaría a tu lado, y que estaríamos juntos, y los amigos no rompen su promesa. Hoy me quedo con las ganas de poder ver esa risa pícara, esos bailecitos y las locuras de las que toda tu familia que te ama mucho, me cuentan que hacías aquí en la tierra. Pero creyendo que nos encontraremos en la eternidad y podré verte correr, saltar, riendo, siendo un niño feliz y te abrazaré tan fuerte, y estoy segura, que seguiremos aprendiendo juntos a lado de nuestro papito Dios...".