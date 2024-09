El mundo del entretenimiento y el corazón de muchos fue tocado por la triste noticia del fallecimiento de Mateo Lapo, el hijo de Karime Borja , ex reina de Guayaquil 2018 y reconocida presentadora de televisión, este martes 17 de septiembre. Mateo, que había estado en coma inducido debido a una isquemia cerebral por hipoxia , perdió la batalla contra las secuelas de un trágico accidente.

Desde 2022, Mateo fue atendido en casa con visitas periódicas al hospital. En una de esas visitas, Borja escribió un emotivo mensaje en sus redes sociales, “No me pregunten qué pasó o no se confíen de mí, no pasa nada. Solo bríndenme su compañía y amor, gracias”. Este mensaje reflejaba la profunda tristeza y la carga emocional que enfrentaba.

En diciembre de 2023, Borja lanzó la campaña Corazones unidos por Mateíto en un programa de televisión, buscando recaudar fondos para los costosos tratamientos médicos de su hijo. La campaña tuvo una respuesta positiva, y Borja utilizó este esfuerzo para concienciar sobre la importancia de la salud infantil y el acceso a tratamientos adecuados.

A pesar de la situación que enfrentaba y de su enorme tristeza, Borja continuó con su carrera en televisión y lanzó el pódcast Cara a cara con mi peor pesadilla, donde habló abiertamente sobre su dolor y las herramientas que ha utilizado para sobrellevarlo.

