El drama entre Julián Gil y Marjorie de Sousa debido a su hijo en común, Matías, no tiene punto final. O al menos no tendrá hasta que ambas partes concilien un balance por la estabilidad de su pequeño. En una reciente entrevista con Telemundo, las conductoras de La Mesa Caliente no pudieron evitar consultar a la intérprete al respecto.

El actor Julián Gil sufrió un incidente de tránsito, su camioneta fue embestida en Miami