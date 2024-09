La actriz Marjorie de Sousa y su valiente paso hacia la salud al retirarse los implantes de seno

En un acto de valentía y amor propio, la actriz Marjorie de Sousa compartió con sus seguidores un momento crucial de su vida, su decisión de someterse a una cirugía para retirarse los implantes de seno, un paso que, según ella misma, ha transformado su bienestar y su percepción sobre sí misma.

"Es una de las mejores decisiones que he tomado por mi salud", expresó con franqueza la actriz en un video publicado en sus redes sociales. Durante años, Marjorie vivió con implantes que, lejos de proporcionarle satisfacción, comenzaron a alterar su salud de manera alarmante.

Migrañas persistentes, inflamaciones y problemas respiratorios la acompañaron durante más de una década, hasta que finalmente decidió dar el paso que tanto temía

El proceso, realizado en Barranquilla, Colombia, marcó un antes y un después para Marjorie. Durante 16 días en recuperación, tuvo tiempo de reflexionar sobre su bienestar y los cambios que ya empezaba a notar en su cuerpo. "Desde que me los quité, no se me han vuelto a hinchar los pies", comentó la actriz, quien relató cómo algunos de los malestares inexplicables que había soportado durante años comenzaron a desaparecer tras la cirugía.