La pesadilla de Julián Gil continúa persiguiéndolo después de siete años del nacimiento de su hijo con Marjorie de Sousa, actriz venezolana. El menor, aparentemente, no conoce sobre él después de que el actor perdiera su patria potestad en junio del 2020.

"Como padre se me arrebataron todos mis derechos, se me quitó de forma turbulenta ante la ley la patria potestad... ¿Cómo podemos seguir viendo con buenos ojos y no levantar la voz ante un hecho así?, ¿sería tomado de igual forma, si fuera al revés, si a la madre se le arrebatara sin ninguna razón a su hijo? Somos miles de personas que sufrimos de Alienación Parental", declaró recientemente el presentador en la época navideña del año pasado.

Alejandra Jaramillo se estrena en el reality junto a Julián Gil en 'Siéntese Quien Pueda'

Sin duda, una herida que el tiempo no curará en la vida del intérprete radicado en Estados Unidos, y una polémica que seguramente revivirá en unos años, cuando el pequeño Matías deje a un lado su niñez y se convierta en un adolescente.