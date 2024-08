Juan Carlos Aizprúa cumplió 37 años: así fue la emotiva celebración transmitida en vivo

El también presentador de noticias, c on una sonrisa de oreja a oreja, era testigo de las palabras de sus más amados, una sorpresa llevada a cabo por sus colegas detrás de cámaras. " Tu madre te ama, hoy y siempre, con toda el alma", concluyó su progenitora desde la distancia.

Aizprúa también aprovechó a agradecer a todo el equipo de Comunidad Televistazo en Quito, "al público quiero que lo sepa, trabajar desde las cuatro o cinco de la mañana, que la mayoría de nosotros se despierta, es difícil, es complicado emocionalmente, es duro porque tu cuerpo a veces no descansa y tienes mala noche (...) pero aquí todos los días me hacen sentir bien, me hacen sentir en casa, esto es realmente una gran familia".

"A ustedes, infinitas gracias, ya son quince años haciendo periodismo en televisión y es por ustedes (...) han sido un pilar fundamental porque cada mañana y cada noche me reciben siempre con los brazos abiertos en sus pantallas. Que Dios me los bendiga siempre", concluyó hacia sus televidentes, para después, soplar las velas del pastel.