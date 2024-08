La periodista Denisse Molina no volverá a Tailandia: "La vida siempre es de cambios"

"¿Te quedas en Ecuador de largo?", soltó la pregunta, "no, por ahora", respondió ella, pero aún tenía mucho más que decir.

"Yo sé que ya te vas, te vamos a extrañar muchísimo. Eres una persona muy especial para mí. Nos haces falta, todo el tiempo nos haces falta (...) no solo de tu entorno, sino del país , porque eres de esas personas importantes que hacen país, haces patria", le dijo Aizprúa a su amiga íntima.

"He pasado días realmente increíbles en mi país", empezó contando la expresentadora de noticias de Ecuavisa, Denisse Molina , en compañía de su colega, Juan Carlos Aizprúa, quien continúa en Televistazo, en un emotivo video dedicado a actualizar a sus seguidores con respecto a su vida personal.

"Voy a seguir en la ONG, en el voluntariado, semipresencial, con proyectos y también presencial porque voy a ir a Asia cinco veces al año como mínimo, voy a estar viajando bastante, pero he decidido hacer base en Portugal porque vamos a estar en medio de los dos continentes, para poder viajar a Asia constantemente y para poder viajar y acercarnos al Ecuador", explicó referente a su decisión.

Molina anhela, además, estar no tan lejos de España para sentirse "más cerca de sus compatriotas", llevar a cabo proyectos, estudiar, "quiero hacer tanto tanto tanto que digo 'Diosito', ojalá me des mucha vida para poder continuar con más y en algún momento para ya regresar a mi querido Ecuador".

Denisse Molina brilla en la India y promete dejar a Ecuador por lo alto

"Voy a estar en una islita a lado de Marruecos, mi idea es abrir Marruecos, Egipto, abrir la parte norte de África...", contó, con respecto a su proyecto personal, Viaje con Propósito. Sin embargo, no todo es color de rosa, por ahora.

"Estoy sentimental porque mi Frida (su mascota) no va a venir conmigo ahorita porque la Unión Europea te toma tres meses en aprobarte (...) va a ir en los próximos días, no puedo vivir sin ella. Es como dejar una parte de mi corazón momentáneamente. Hasta que estén los papeles", se sinceró ante sus seguidores, con evidente tristeza, aún así, la esperanza de acercarla nuevamente a ella en algunos meses no desaparece.