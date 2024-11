“En realidad, me quedé en blanco de inmediato. No pensé en nada más. Aparte de que tal vez me estén tomando el pelo. No es así como me despierto, pensando: ‘¿Será este el día en que me pedirán que sea el hombre más sexy del mundo?’. Y sin embargo, fue el día en que ustedes lo lograron. Realmente han puesto el listón muy alto para mí”, fue su genuina reacción, según la entrevista publicada por la revista norteamericana.

Mientras él sentía confusión, su pareja, Emily Blunt, emoción. Cuando escuchó la noticia, la alegría la invadió, e incluso desde antes de recibirla había manifestado que si "su esposo" ganaba tal categoría, llenaría la casa con la portada en cada pared. “¿Lo grabaremos en cámara? Porque creo que es como un contrato vinculante. A mis hijos les encantará, no será nada raro”, manifestó.