¿Quién no mete la pata? Todos, sin embargo, no estamos acostumbrados a que las grandes corporaciones lo hagan. Después del estreno de Wicked, Mattel hizo lo suyo y lanzó un especial de Barbies a su nombre. La película protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo es una de las más esperadas del 2024, el hype no es para menos.

