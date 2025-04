La cantante estadounidense Jennifer López volvió a ser tendencia mundial tras su impactante aparición en el Gran Premio de Arabia Saudita de Fórmula 1, donde no solo cautivó con su concierto, sino que deslumbró con un atrevido look rosa metálico que sus fanáticos no tardaron en bautizar como "la Barbie latina".

