A pesar de los rumores que apuntaban a una posible diferencia de edad como la causa principal de su ruptura, Canela fue claro al afirmar que este no fue el factor determinante. “Yo no creo que sea una cuestión de edad, te soy sincero”, aseguró.

Canela también hizo hincapié en que, a pesar de las dificultades, nunca permitieron que su hogar se convirtiera en un ambiente tóxico. “Nosotros nunca dejamos que el hogar se volviera tóxico. Mucha gente trata por hijos de intentar y de intentar... Yo dije, si estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, antes de tomar decisiones que destruyan mi relación con la madre de mis hijos, tenemos que tomar caminos separados”, compartió el cantante.

A lo largo de la entrevista, Canela también destacó la relación especial que mantiene con Oriana, la hija mayor de Gaby Espino, a quien considera su propia hija.

Aunque no es su hija biológica, Jencarlos reveló que el vínculo que tiene con ella es tan fuerte que la niña le confía aspectos de su vida que no le comparte ni a su madre. “Le doy gracias a Dios por mi relación con ella. Oriana me cuenta absolutamente todo. Es un orgullo para mí”, expresó con emoción.

