El incómodo encuentro entre Paris Jackson y Ester Expósito en un desfile de modas

Lo que llamó la atención de todos, fue la llegada de la actriz española Ester Expósito , quien tenía asignada su asiento junto a la hija del legendario cantante Michael Jackson , Paris . El encuentro de ambas se volvió viral en redes sociales , dado que no fue una convivencia muy agradable.

En otras grabaciones se ve que Expósito estuvo cerca de tomar del vaso de la modelo, a lo que la hija de Jackson enseguida movió su envase para que no se equivoque.

Después de esa corta interacción , ninguna de las dos vuelve a hablar ni verse, creando una tensión e incomodidad por no querer iniciar la conversación.

Todos los clips se viralizaron en redes sociales, incluso algunos usuarios tomaron este ejemplo para reflejar ¿cómo saber que alguien no quiere hablar contigo con lenguaje no verbal? Entre otros comentarios escribían: "no es lo mismo nacer con clase a solo ser famosa", "La elegancia con la que Paris ignora a Ester"

Sin embargo, la estadounidense publicó fotografías durante su visita a Barcelona, en la que también apareció en una imagen con Ester. Muchos han manifestado su confusión de saber que ambas se siguen en Instagram, pero en persona no cruzaron ni una sola palabra.

