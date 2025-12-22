Hoy es el gran final de Los García, ¿Con quién se quedará Pepe Pancho?

Hoy, la tv ecuatoriana dará el cierre a una de las telenovelas más vistas del 2025 (y 2024 también), y es que este 22 de diciembre sabremos con quién se quedará Pepe Pancho García en el final de la segunda temporada de Los García.

Tras acompañar a Pepe en su increíble ascenso, desde sus días como fletero en el sector de La Caraguay, al sur de Guayaquil, hasta convertirse en el máximo directivo de la Corporación Luque, los fanáticos se preparan para conocer el desenlace.

Este 22 de diciembre, la historia no solo se limitará a la pantalla, sino que otorgará el poder absoluto a los televidentes, quienes decidirán a través de sus votos el destino sentimental del protagonista.

