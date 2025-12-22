Televisión
22 dic 2025 , 09:36

Hoy es el gran final de Los García, ¿Con quién se quedará Pepe Pancho?

Marcando un hito en la tv nacional, Los García hace historia este 2025 al convertirse en la primera serie del país que permite al público elegir el desenlace de la vida del protagonista.

   
    Esta noche, el misterio llegará a su fin cuando el público descubra quién ganó la votación final: ¿será Carolina o Adelita quien suba al altar con Pepe Pancho?( Kenneth Triviño / Ecuavisa )
Redacción
Redacción
Kenneth Triviño

Kenneth Triviño
Canal WhatsApp
Newsletter

Hoy, la tv ecuatoriana dará el cierre a una de las telenovelas más vistas del 2025 (y 2024 también), y es que este 22 de diciembre sabremos con quién se quedará Pepe Pancho García en el final de la segunda temporada de Los García.

Tras acompañar a Pepe en su increíble ascenso, desde sus días como fletero en el sector de La Caraguay, al sur de Guayaquil, hasta convertirse en el máximo directivo de la Corporación Luque, los fanáticos se preparan para conocer el desenlace.

Este 22 de diciembre, la historia no solo se limitará a la pantalla, sino que otorgará el poder absoluto a los televidentes, quienes decidirán a través de sus votos el destino sentimental del protagonista.

Lea: Ecuavisa WOW: la televisión ecuatoriana entra en la era de la realidad aumentada

El éxito de esta producción de Ecuavisa se refleja en cifras que demuestran la magnitud del proyecto. Con un elenco de 18 actores que mezcla figuras consagradas y nuevos talentos, la serie ha acumulado más de 6 500 escenas y 116 horas de grabación en cuatro estudios diferentes.

Lea: Tres meses tomó construir el mundo de Los García

Uno de los mayores hitos técnicos fue la creación desde cero del barrio de Los García en los Estudios de Ecuavisa Sur, un esfuerzo que, junto a los 114 capítulos y el contenido adicional en YouTube y redes sociales, ha generado una conexión profunda con el público nacional.

Pero el final de Pepe Pancho no es la única incógnita que se resolverá esta noche. Los seguidores de la trama aguardan con ansias conocer el desenlace del romance entre Bianca y Vito Rossi, así como el futuro de la pareja formada por Monik y Enzo Rossi.

Adelita y Carolina lucharon por el amor de Pepe Pancho a lo largo de estas dos temporadas.
Adelita y Carolina lucharon por el amor de Pepe Pancho a lo largo de estas dos temporadas. ( Kenneth Triviño / Ecuavisa )

Además, la audiencia espera ver si el querido personaje de Toñito logrará obtener finalmente su esperado final feliz, cerrando así los múltiples hilos narrativos que han mantenido en vilo al país en estas dos temporadas.

Lea: Así se prepararon los influencers en la actuación para Los García

Para participar en esta decisión crucial, los usuarios aún tienen la oportunidad de votar por Carolina o Adelita únicamente a través de la aplicación Ecuavisa Play siguiendo estos pasos:

  • Abre la aplicación Ecuavisa Play.
  • En la sección inferior, escoge el apartado Votaciones.
  • Allí, elige la opción "¿Con quién se quedará Pepe Pancho?"
  • Elige una de las opciones (Carolina, Adelita o Solo).
  • Haz clic en Votar y listo.

    • Los votos del público serán cruciales para determinar con quién se quedará Pepe Pancho, si con la aniñada Carolina, o con su cuñada Adelita. El capítulo final se transmitirá en Ecuavisa, Ecuavisa Play y en el canal de YouTube de Ecuavisa el 22 de diciembre, y los seguidores de Los García podrán votar hasta hoy.

    Temas
    Entretenimiento
    Televisión
    Ecuavisa
    producción nacional
    espectáculo
    novelas
    gran final
    Los García
    televisión ecuatoriana
    Diego Spotorno
    Cecilia Cascante
    María Karla Cepero
    Ecuador
    Noticias
