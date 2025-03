Todos estos eventos, motivaron a Graham y su equipo a investigar todos estos casos, en las raíces de lo que denominan "ira masculina" y su manifestación en la adolescencia.

En su camino, exploraron diversas aristas de esta problemática, la cual incluye varios términos como Manosfera, Incels o MGTOW (Men Going Their Own Way o "Hombres que van a su manera").

Así mismo, en una entrevista dada a CNN, Graham explica que los incidentes mediáticos producto de estos casos le hicieron cuestionar la relación entre la violencia juvenil y las circunstancias de la sociedad en la que se desarrolló: