Aunque existen adaptaciones que han quedado en el corazón de los fanáticos como las películas de Samurái X, el conocido anime de la década de 1990, las decepciones rondan con mayor fuerza en las redes sociales. Desde las películas de Ghost in the Shell, donde aparece Scarlett Johansson, hasta Fullmetal Alchemist, una de las últimas series de anime que ha causado revuelo en los fanáticos de la cultura japonesa, han sido considerados como pésimos live actions. Te contamos de algunos que entran en la lista de los peores.

A medida que avanza el 2025, varios detalles sobre la producción de la segunda temporada del live action de One Piece se han ido revelando, al punto de crear expectativa de que se estrene antes de Navidad. La producción de Netflix es considerada como una de las mejores adaptaciones en el mundo del anime, rompiendo la mala racha de la plataforma de streaming después de la película de Death Note, con la actuación de Willem Dafoe, y la única temporada de Cowboy Bebop.

Después del desastre de Death Note, Netflix lanzó en 2021 una adaptación en live action de Cowboy Bebop. Para esta nueva apuesta trajeron de regreso a Yoko Kanno y Seabealts para que interpreten Tank!, una canción de jazz que acompaña a la introducción de la serie, que es fácil de reconocer para el buen conocedor. Sin embargo, los fanáticos no estuvieron satisfechos.

A diferencia de Dragonball Evolution y Death Note, entre la crítica y la fanaticada hubo diferencias; pero Cowboy Bebop no terminó tan bien librado. En Rotten Tomatoes terminó calificado con 45 % y el puntaje en filmaffinity es de 5,2.

En 2017, llega el primer live action de Fullmetal Alchemist donde la crítica y el público se divide de manera más marcada; como se observa en Rotten Tomatoes, con un 28 % por parte de los críticos y 71 % por parte del público. Lo que disminuye en la segunda entrega, The Revenge of Scar (2022), que no entra en el radar de los especialistas y los fanáticos lo valoraron con un 53 %; y en la última parte, The Final Alchemy es calificado con 45 %.

En 2017, Paramount Pictures lanzó el live action de Ghost in the Shell, una película de ciencia ficción que retrata un mundo donde los seres humanos podrán reforzarse con actualizaciones tecnológicas. Originalmente, fue un manga publicado en 1989 y que en 1995 fue adaptado en una película animada, que llegó a influenciar la producción audiovisual en occidente, destacando las referencias dentro del largometraje The Matrix (1999).

El live action de Ghost in the Shell, a pesar de tener de protagonista a la actriz Scarlett Johansson, al momento de estrenarse en Japón, no logró concretar el éxito dentro de los fanáticos del producto original. En Rotten Tomatoes terminó con una calificación de 43 %.

