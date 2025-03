La historia trata de Jamie Miller, un adolescente británico de 13 años que es detenido después de que una compañera de su escuela sea asesinada. Este término, acuñado en la década de los 90, se refiere a los “célibes involuntarios” (involuntary celibates, en inglés) o personas que se describen como incapaces de tener una pareja o una vida sexual a pesar de que quieren estar en una relación.

Violencia y misoginia

“De alguna manera parece que odio a las mujeres. Intento que no sea así, pero me pasa a veces que hablo y digo cosas que realmente no debería decir solo por qué he estado viendo estos foros”, dijo un entrevistado, a quien se identificó como Liam.