HBO revela el equipo creativo de la próxima serie de Harry Potter

HBO Max, la productora encargada de sacar a la luz la nueva serie de Harry Potter, reveló quiénes serán los responsables del equipo creativo para la serie original. Francesca Gardiner y Mark Mylod fueron nombrados como productora ejecutiva y productor ejecutivo, respectivamente.

Aunque no resulten conocidos los nombres, el trabajo de ambos debería hablar por ellos. Gardiner es reconocida por su participación en la aclamada serie, Succession, al igual que, His Dark Materials. Gardiner será la escritora principal de la serie. Mylod, por otro lado, ha destacado en la dirección en episodios de Succession, Game of Thrones y The Last of Us.