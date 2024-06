La princesa Leonor experimenta un incidente con sus escoltas en las calles de España

Todos lo sabemos, la imagen de la princesa Leonor es una de las más cuidadas de la monarquía español a. No ha sucedido una, o dos veces, lo experimenta desde que nació. El cuidado casi extremo de su imagen, ejercido presuntamente por la insistencia de su madre, la reina Letizia, no escatima, incluso, en la actualidad, que la princesa es toda una joven de mayor edad.

Aún así, pese al tiempo que lleva en la corona real española, Letizia, madre de Leonor, no parece comprender que la imagen de su hija no es ni será una caja de secretos . El boca a boca ya la critica lo suficiente por, desde que son niñas, prohibir los celulares en cualquier ambiente en el que se pueda difundir la imagen de sus pequeñas, tanto en la Academia Militar como en el internado de Gales -en el que la infanta Sofía, hermana de la princesa, estudia en la actualidad-.

"La princesa queda fatal con cuatro guardaespaldas que arrasan por donde ella pasa", señalan reporteros en sus notas, de hecho En Blau consiguió el testimonio de uno de los escoltas presentes: "No damos abasto. Cuando vas andando normal, intentando no llamar la atención de muchos, y de repente escuchas 'Es la princesa', entras un poco en pánico porque no sabes cuántos móviles te vas a encontrar" .

Los intentos no son suficientes, ni contratos de confidencialidad o decenas de escoltas protegerán que la princesa sea captada como cualquier humano más en la tierra, aunque en la mente de su madre sea tomado como una amenaza.