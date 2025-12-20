Gabrielle Henry, Miss Jamaica, reaparece en redes sociales tras accidente en Miss Universo: "pronto daré más detalles"

La representante de Jamaica en Miss Universo 2025, la Dra. Gabrielle Henry, reapareció en redes sociales con un mensaje de fortaleza y gratitud, semanas después del grave accidente que sufrió durante la competencia preliminar del certamen en Tailandia.

El accidente ocurrió el 19 de noviembre en Bangkok, cuando Henry cayó a través de una abertura en el escenario durante el desfile de traje de noche, sufriendo una hemorragia intracraneal, fracturas y laceraciones faciales.

