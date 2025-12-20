Televisión
20 dic 2025 , 10:34

Gabrielle Henry, Miss Jamaica, reaparece en redes sociales tras accidente en Miss Universo: "pronto daré más detalles"

La representante jamaicana reaparece en Instagram con un mensaje de fortaleza tras largas semanas de recuperación tras su caída en Miss Universo.

   
    Gabrielle Henry compartió un mensaje de fe acompañado de fotografías que habrían sido tomadas antes de su participación en Miss Universo.( RRSS )
La representante de Jamaica en Miss Universo 2025, la Dra. Gabrielle Henry, reapareció en redes sociales con un mensaje de fortaleza y gratitud, semanas después del grave accidente que sufrió durante la competencia preliminar del certamen en Tailandia.

El accidente ocurrió el 19 de noviembre en Bangkok, cuando Henry cayó a través de una abertura en el escenario durante el desfile de traje de noche, sufriendo una hemorragia intracraneal, fracturas y laceraciones faciales.

Debido a la gravedad de las lesiones, permaneció varias semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos. El 16 de diciembre, Gabrielle reapareció en silla de ruedas en Kingston, Jamaica, desatando la preocupación de sus seguidores.

El 20 de diciembre, Henry reapareció en Instagram con una serie de fotografías en las que se la ve de pie, agradeciendo estar de regreso en su país y acompañada por su familia:

Quote

"Extiendo mi más sincero agradecimiento a mi familia y amigos; por cada oración elevada en mi nombre por mis compatriotas jamaicanos, y a quienes estuvieron conmigo en los momentos visibles e invisibles".

Actualmente Gabrielle Henry se encuentra en Jamaica. ( RRSS )

La Organización Miss Universo asumió la responsabilidad del incidente y cubrió todos los gastos médicos y logísticos, incluido el traslado de familiares a Tailandia.

Pese a los rumores iniciales, la organización aclaró que se trató de un accidente estructural. Hoy, Gabrielle Henry inicia una nueva etapa enfocada en la sanación, mientras su país celebra su regreso como símbolo de resiliencia.

Finalmente, cerró el mensaje en Instagram asegurando que pronto dará más información, pero por ahora se centrará en recuperarse a plenitud:

Quote

"Mientras continúo recuperándome, me inspira la manera en que los jamaicanos se levantan, sin dejarse vencer, después de la adversidad. Con el tiempo, se compartirá más. Por ahora, mi enfoque sigue siendo la sanación, el propósito y el servicio".

