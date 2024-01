Le puede interesar "No me afecta que me digan que esté gorda": Grace Castro responde a los duros comentarios que han hecho sobre su cuerpo

En la galería de fotos aparece Jencarlos con su hijo en un restaurante y entre las postales también sale la novia del actor, Olivia Elliot , al lado de su pareja y otras imágenes captadas por Canela. El protagonista de Pasión Prohibida quiso demostrar sus sentimientos hacia Nickola, además de presumir al galán en que se está convirtiendo, con un jocoso comentario al que su ex no dudó en contestar. “¡Estoy tan contento de que el condón se rompiera, te quiero!” , escribió Jencarlos.

Espino también generó varias reacciones con su comentario que obtuvo más de nueve mil me gusta y contando. Entre los usuarios se debatieron sobre a quién se parece más el hijo de la expareja. “Entre el caption de Jencarlos y la respuesta de Gaby, no sé qué me da más risa”, “¡Así se habla, Gaby!”, “Ay no ese salió igualito a su papá”, “9 meses en el vientre y es igual al padre”, fueron algunos de los mensajes de respuesta hacia la actriz.

