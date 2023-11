Gaby Espino confesó sobre la actriz que hizo su vida cuadritos en una novela

Esto lo contó durante una entrevista en el podcast Cara a cara con Rodner, en la que menciona los malos momentos que, según presume, la fallecida actriz Edith Gonzales le hacía pasar en las grabaciones de Mundo de Fieras.

"Yo llegaba al camerino y de repente yo tenía secuencia y tenía, no sé, unos tacones y de repente los tacones no estaban y estaban unas cholitas pegadas al piso y yo 'vestuario, yo tengo secuencia pero estos no son los zapatos'. 'No, sí'. Y todo el mundo callado. Me habían mandado a cambiar los zapatos, cosas así... Me hicieron la vida imposible y, ojo, amo México, tengo grandes amigos en México, amo trabajar en México, pero en ese momento quería salir corriendo literal, de hecho firmé con Telemundo y me quedé aquí aterrada".