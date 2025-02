La familia Derbez fue la gran ausente en el bautizo de Tessa, la hija de José Eduardo Derbez

El pasado fin de semana José Eduardo Derbez celebró el bautizo de su pequeña Tessa. Personajes tan importantes como Eugenio, Aislinn, Vadhir, Aitana e incluso la propia Alesandra Rosaldo, no se veían en ninguna de las fotografías que circularon en redes sociales.

La interrogante no tardó en asaltar a los programas matinales mexicanos, la propia Victoria Ruffo respondió a los hecho, asegurando que la relación está bien, y de hecho, se mantiene en constante comunicación con ellos. "Nada más no pudieron venir, unos por chamba, otros que tenían ya un viaje", aseguró la actriz de telenovelas, ex de Eugenio y madre del papá primerizo.

Sin embargo, las críticas hacia la famosa familia no hicieron falta, usuarios lo catalogaron como un "desplante" en un día tan especial para la ahora menor de los Derbez, por lo que Aislinn decidió dejar el silencio y pronunciarse indirectamente con respecto a lo ocurrido, dando a entender que no ocurra nada malo entre ella, su hermano, y Paola Dalay, madre de Tessa.

"Vámonos..." publicó la actriz mexicana en una selfie dentro de un aeropuerto, comunicando que los tres adultos y la pequeña se embarcarían en un viaje con el fin de celebrar el nuevo paso espiritual en la vida de a menor. Por su lado, ni Eugenio o los otros ausentes le dieron importancia a los malos comentarios. De seguro, ya están acostumbrados.