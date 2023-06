En algunos momentos se la veía sola, junto a sus amigos, familiares, o incluso con famosos como Joaquín López Dóriga y Thalía, deseándole un feliz cumpleaños a la en ese entonces adolescente . Sin embargo, ningún clip fue tan importante como el retazo del día de su nacimiento. Su papá estaba en el recuerdo que parecía ausente en su memoria , al menos, según las palabras que le había dicho su madre, quien afirmó que el intérprete no estuvo en aquella época.

Pese a que ante las cámaras el vínculo que los une es más fuerte que ningún objeto, no siempre fue así. Aislinn relató que hubo un hecho que marcó un antes y un después en la perspectiva que la famosa tenía hacia su padre. Todo ocurrió en su cumpleaños número 18, cuando Eugenio decidió recopilar varias imágenes y videos de su infancia.

“Me dicen ‘¿Por qué lloras? Y yo ‘Porque a mí siempre me dijo mi mamá que mi papá no estuvo cuando yo nací’", precisó una de las hijas menores del famoso actor mexicano. Allí fue cuando Aislinn tuvo la oportunidad de dialogar con su progenitor, y aclarar la situación al respecto de sus primeros días de vida.

“Entonces mi papá voltea y dice ‘Pues sí estuve. No estuve el día exacto que naciste, pero fui al siguiente día porque me dio rubéola y me estaba curando. Pero claro que ahí estuve. Todavía estaba en el hospital tu mamá", contó la también hija de Gabriela Michel, quien fue pareja de Eugenio durante aproximadamente 1 año -entre 1986 y 1987-.