Aislinn Derbez explica en lágrimas la razón de su separación con Mauricio Ochmann

“Nunca me imaginé que tú y Mau ya no iban a estar juntos”, dice Alessandra Rosaldo a Aislinn Derbez platicando sobre la relación que terminó en separación: “No manches, yo menos, o sea, es lo último que me hubiera imaginado que me iba a pasar en mi vida, lo último, fue muy doloroso...”, afirmó la hija de Eugenio Derbez en lágrimas.