Esposa de Eugenio Derbez comparte imagen del actor tras el accidente que sufrió

Ha transcurrido casi una semana del accidente que Eugenio Derbez sufrió y que causó un daño grave en su hombro derecho. Son pocos los detalles que se han revelado desde entonces por su esposa, Alessandra Rosaldo, quien recién declaró ante la prensa que el comediante tendrá que ser sometido a una nueva cirugía.

“Fue una operación larga, muy complicada, porque fueron muchas fracturas. Probablemente hay que remplazar el hombro derecho”, explicó en declaraciones a Multimedios TV en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

"Me imagino lo mucho que se ha especulado, lo entiendo, pero no estaba filmando y no voy a compartir un detalle de lo que realmente sucedió hasta que él realmente lo quiera compartir, pero filmando no fue”.

Este viernes fue su cumpleaños número 61 y Alessandra Rosaldo, en complicidad con los integrantes del grupo Magneto, Chacho Gaytán y unas 25 mil personas que asistieron al 90’s Pop Tour en la Arena Ciudad de México, le cantaron las tradicionales Mañanitas.

Ocurrió a través de una videollamada que ella le hizo durante el espectáculo. La cantante hizo un paneo del público para que el protagonista de la película No se aceptan devoluciones recibiera la vibra del todos los presentes.