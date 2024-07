Gratamente, la salud de la bebé y su progenitora están fuera de peligro. Horas después del nacimiento la propia Paola agradeció a sus seguidores los buenos deseos enviados a su familia: "Gracias por todos sus mensajes tan bonitos, los estoy leyendo todos y poco a poco les iré contestando. Estamos tan felices".

Antes del nacimiento, José Eduardo se dejaba ver más que emocionado y nervioso por la nueva llegada: "Me vibra el ojo, luego me vibra el labio. No estoy durmiendo, me duermo tardísimo dándole vueltas a mil cosas o en la madrugada me pongo a hacer cosas del cuarto. Es un estrés sabroso, también mucha emoción", declaró en su pasada visita al matinal mexicano Hoy.

