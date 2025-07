Pese al final de la relación, no hay animosidad pública. Son amigos, indicó una fuente a Us Weekly, destacando que no hay proceso de divorcio que atravesar, ya que nunca llegaron al altar, y que de momentos, no habrán problemas por la custodia de su hija.

"Han estado transformando su relación durante los últimos meses para centrarse en la crianza compartida", señala el mensaje, enfatizando que seguirán siendo vistos como familia, ya que su prioridad común es —y siempre será— criar a su hija Daisy Dove con amor, estabilidad y respeto mutuo.

