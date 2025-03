El escándalo de la difunta Kim Sae Ron y Kim Soo Hyun, explicado: ella tenía 15 y él 27 años

La muerte de Kim Sae Ron, reconocida actriz surcoreana, el pasado 16 de febrero debido a un suicidio, fue una trágica sorpresa para la industria del entretenimiento asiático. Sin embargo, los detalles alrededor de una relación entre ella y el actor Kim Solo Hyun, sobrepasan esa categoría y se han convertido en todo un escándalo.

Un canal de Youtube conocido como Garo Sero Institue, perteneciente a una experiodista de una importante cadena de noticias, expuso el romance entre la difunta y el popular intérprete cuando ella tenía 15 años y él 27. La situación no apuntaba realmente a la diferencia de edad, sino a que la celebridad mantuvo relaciones con la actriz cuando ella era menor.

De la misma forma, el contenido apuntó a la agencia Gold Medalist, de la que Sae-Ron era parte, de una mala gestión financiera, manipulación y falta de soporte a la joven después del escándalo que vivió tras conducir en estado de ebriedad años atrás. Las acusaciones se agravaron cuando la familia de la artista se refirió sobre su deceso. Este 10 de marzo su tía denunció sobre la relación entre ambos.

La empresa Gold Medalist emitió un comunicado para defenderse, “Sus acciones, impulsadas únicamente por intereses personales, no solo dañan a nuestra empresa, sino que también mancillan el honor de la fallecida (...) Solicitamos encarecidamente que estas falsedades infundadas no se sigan difundiendo, amplificando ni reproduciendo de ninguna manera".

Sin embargo, el canal de Youtube les respondió de forma sarcástica, y los señalaron, junto al actor, de no asistir o lamentar sobre la muerte de Sae-Ron pese a la estrecha unión que habían compartido. “Incluso el actor Won Bin asistió. ¿Por qué tú no? ¿No sabes cómo comportarte como un ser humano decente?”, expresaron.

Tiempo después un mensaje salió a la luz, este fue publicado por Hoverlab, en él, Kim Sae-Ron le escribía al actor Kim Soo Hyun, pidiéndole más tiempo para pagar la deuda que su agencia (GM) le exigía inesperadamente, por los daños ocasionados en el pasado en relación a su escándalo. Cabe recordar que el actor es parte de las cabezas de dicha corporación.

“Oppa, esta es Sae-Ron. Hoy recibí la carta de certificación de que [tu compañía] me está demandando. Dijiste que me darías suficiente tiempo, por eso estoy trabajando duro y preparándome para mi regreso. Pagaré la deuda con un porcentaje de cada trabajo. No estoy diciendo que no pagaré, pero si de repente me pides 700 millones de KRW (USD 480,000) en este momento, realmente no puedo hacer nada. No es que no quiera, es que no puedo. ¿De verdad tienes que llevar esto hasta una demanda? Por favor, sálvame... te lo ruego. Dame algo de tiempo”, decía el texto.

Por el momento, este escándalo está nublando la carrera de Soo-Hyun, y a la vez, pone sobre la mesa hipótesis sobre el deceso de la joven actriz, que de hecho acabó con su vida el mismo día del cumpleaños de su expareja.