El viral video de Miss Argentina y Miss Puerto rico revelando su matrimonio y relación amorosa

"Después de decidir mantener en privacidad nuestra relación, les abrimos las puertas en un día especial".

“Es lo mejor que nos ha dejado Miss Grand”; “Felicidades, no me lo creía y no por nada malo sino por la hermosa amistad. Espero sean muy felices”; “Muchas bendiciones, que amar nunca sea un delito”, comentaron algunas de sus excompañeras y personajes del medio.

Nayelhi González, Miss Ecuador 2022: Sus mejores imágenes en redes sociales

El video acumula miles de likes, reacciones y comentarios. En el pasado, la pareja de ahora novias, mostraba su estrecha relación que para muchos era pura amistad, pero que recalcaron en realidad "era amor".