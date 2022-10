¿Quién es realmente Anne Jakapong?, la transgénero nueva dueña del Miss Universo

Anne Jakapong, el nuevo rostro de Miss Universo

Pero no es solo una figura mediática , sino también representante de la defensa de los derechos de la comunidad LGBT en su país de origen. En la actualidad, encabeza la fundación Life Inspired for Transexual Foundation (LIFT).

No fue suficiente con aquello, Anne adquirió fábricas de bebidas y productos de belleza. En total, son 15 las exitosas empresas que ha fundado gracias a su gestión, lo que la ha convertido en una de las figuras tailandesas más importantes del continente asiático.

En el Miss Universo ahora podrán participar mujeres embarazadas, con hijos, casadas o divorciadas

En el 2019 recibió el premio 'Asia Media Woman of the Year', debido a la introducción que le dio a las series indias en su país de residencia, por lo que ganó el apodo de la "reina del contenido indio". Es por ello que su salto a la compra de la Organización de Miss Universo no es una sorpresa para los tailandesas, su amplia experiencia en el ámbito televisivo y de belleza la hacen merecedora de tal adquisición.