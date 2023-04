En el video captado por cámaras de seguridad el año pasado se divisaba a León corriendo varias cuadras, logrando escapar para salvar su vida, mientras el hombre lo seguía y continuaba detonando los disparos en su contra.

El exchico reality explicó que logró esquivar aproximadamente seis disparos, e incluso aseguró que el delincuente que usó el arma en su contra fue detenido en ese entonces. "No tengo ningún motivo por no seguir hasta el final porque obviamente esta persona no pensó dos veces en querer atentar en contra de mi vida, no se puso a pensar que yo tengo hijos, tengo mi familia, mi esposa, le dio igual", declaró.