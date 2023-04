Dayanna Monroy, conocida periodista ecuatoriana , brindó su despedida oficial no solo del canal de televisión que la acogió por aproximadamente nueve años, sino también del país. En medio de la programación habitual, la comunicadora dio la noticia a su audiencia.

"Esta despedida para mí será diferente, quizás la más difícil que he hecho pues es la última. Luego de 9 años de trabajo me despido de mi casa (...) es realmente difícil lo que estoy haciendo. Cuando tenía 19 años y subí por primera vez las escaleras de este canal tenía muchísimos sueños, los he cumplido todos".

Periodista Freddy Paredes se despide de canal de televisión ecuatoriano en vivo

"Ahora tengo nuevos sueños, y me voy precisamente para cumplirlos (...) El gracias más grande es para ustedes. Ustedes que me han apoyado y han confiado sus historias, yo siempre intenté responder con la búsqueda incansable de las palabras precisas que le hagan justicia a sus realidades", con ese discurso, Monroy le dio fin a su trayectoria de casi una década en pantalla abierta.