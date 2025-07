Conocido por su talento como actor y músico, Warner ganó un Grammy y recientemente conducía su pódcast Not All Hood, cuyo último episodio se publicó apenas dos días antes de su fallecimiento. Aunque siempre fue reservado con su vida personal, se sabe que tenía una esposa y una hija, cuyos nombres nunca reveló públicamente.

Warner fue nominado al Emmy por su papel en The Cosby Show (1984–1992) y también participó en producciones como Malcolm & Eddie, Reed Between the Lines y fue productor ejecutivo de The Magic School Bus. Su repentina partida ha generado una ola de conmoción y homenajes en redes sociales.