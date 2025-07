Fallece Tom Troupe, actor de Star Trek y Misión Imposible, a los 97 años

El actor Tom Troupe , reconocido por sus papeles en clásicos como Star Trek , Misión Imposible , Cheers y My Own Private Idaho , falleció el domingo 20 de julio a los 97 años en su residencia de Beverly Hills, California, debido a causas naturales, según confirmó su portavoz a varios medios estadounidenses.

Tras servir en la Guerra de Corea , hizo su debut en Broadway en 1957 con The Diary of Anne Frank , interpretando a Peter van Daan . A lo largo de su carrera, participó en más de 75 producciones televisivas , entre ellas:

En el cine, se lo recuerda por sus papeles en películas como Kelly’s Heroes, The Big Fisherman, The Devil’s Brigade, Summer School y My Own Private Idaho, entre muchas otras.

Troupe no solo brilló en pantalla, sino también en los escenarios. Actuó en obras como The Lion in Winter, The Gin Game, Father’s Day, y la gira nacional de Same Time Next Year junto a Barbara Rush. También escribió la obra unipersonal The Diary of a Madman.

