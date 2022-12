Carolina Jaume y Xavier Pimentel grabaron juntos después de 17 años

¡Un inigualable reencuentro actoral de los ex esposos! La actriz y presentadora Carolina Jaume contó para las cámaras de Hackers de la Farándula, cómo se sintió durante la grabación con Xavier Pimentel . "Fue increíble la experiencia porque hizo el personaje de 'Emergencias'... cuando salió de la ambulancia y dijo 'no es nada de eso', todo el mundo se quedó como '¡wow!'", expresó Jaume.

View this post on Instagram

La presentadora considera que "Xavier es noble actoralmente" y por eso pudieron compartir un momento ameno. Además, comentó que la actual esposa de Pimentel es su amiga , quien le da consejos de amor y la ayuda con la crianza de Rafaella , hija que Jaume comparte con el también actor. Aseguró que la esposa de su ex es "una dama completamente y Xavier es un caballero a carta cabal" .

Benny, el italiano, busca conquistar a Nathalie Carvajal



Pero no tiene los mismos comentarios sobre su más reciente ex esposo, Allan Zenck, y su nueva novia, con quien no cree que haya oportunidad de llevarse bien ni con los años. Aunque sabe que lo mejor es perdonar, ella 'perdona pero los prefiere lejos'.