Camila, de Ta Dominado, revela por qué se canceló el tour del reencuentro de la agrupación

Después de 15 años de su disolución , los brasileños decidieron hacer un reencuentro en uno de los países donde tuvieron más acogida. Las personas no dudaron en comprar las entradas para presenciar esos increíbles shows que estaban programados para el primer trimestre del 2020, año en el que la pandemia del Covid-19 cambió el mundo por completo.

La bailarina señaló que quedaron dos presentaciones pendientes por ese motivo y se siente muy apenada porque no sabe si el grupo pueda reunirse nuevamente, indicando que se demoraron 15 años para que se lleve a cabo el reencuentro y desde ya, tiene conocimiento de un integrante que dijo que no podría reunirse por segunda ocasión con sus excompañeros.

"Danilo dijo que no quiere hacer, que no se puede", reveló Camilita. Además, comentó que con los chicos que más contacto tiene son Junior, porque tienen una hija en común, Luna, y Leandro, pero Danilo y Jefferson no se han comunicado con ella en algún tiempo.

La brasileña también aclaró que de los cinco shows programados, solo recibió el pago de los tres que sí se realizaron, pero de los dos que por motivos de fuerza mayor no se pudieron llevar a cabo, 'no recibió ni un dólar'.

Bichler afirmó que ella contesta los mensajes y comentarios que le dejan en sus redes sociales, así que por ese medio le pueden escribir las personas a las que todavía no les han devuelto el dinero de las entradas, de esa forma ella les pasaría el contacto de la persona que los contrató y de la empresa encargada de la venta de los tickets.