Televisión
25 dic 2025 , 15:34

Así celebraron la Navidad de 2025 las celebridades

Entre cenas íntimas, lujos deslumbrantes y momentos personales que marcaron el cierre del año, así celebraron las celebridades la Nochebuena.

   
    Mariah Carey celebrando la Navidad.( RRSS )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kenneth Triviño
Más allá de ser una fecha de tradición y reflexión, la Navidad se ha consolidado como un símbolo universal de gratitud. Este 24 y 25 de diciembre, las plataformas digitales se inundaron de mensajes de esperanza y destellos de opulencia.

Y no solo de parte de tus familiares o tu tía, la que no te cae muy bien, sino que los famosos, tanto nacionales como extranjeros se tomaron las redes con coloridas imágenes que retratan el espíritu navideño (y el lado más fuerte del capitalismo).

Mientras Alejandra Jaramillo y Jennifer López mostraron la elegancia de una cena íntima, la escena internacional liderada por Kim Kardashian volvió a elevar el estándar de la decoración festiva.

Sin embargo, la realidad también tocó a la puerta; desde la accidentada celebración de Luciana Guschmer hasta el inicio de una nueva etapa para Jombriel, quien dio la bienvenida a su primogénito. Recorre con nosotros las imágenes más emotivas y curiosas de las celebridades en este cierre de año.

  • Kim Kardashian y su familia.
    Kim Kardashian y su familia. ( RRSS )
  • Luciana Guschmer con su atuendo navideño y su pie fracturado.
    Luciana Guschmer con su atuendo navideño y su pie fracturado. ( RRSS )
  • El príncipe y la princesa de Gales dando su mensaje de Navidad.
    El príncipe y la princesa de Gales dando su mensaje de Navidad. ( RRSS )
  • Sofía Vergara junto al árbol de Navidad.
    Sofía Vergara junto al árbol de Navidad. ( RRSS )
  • Jombriel y su expareja junto a su bebé recien nacido.
    Jombriel y su expareja junto a su bebé recien nacido. ( RRSS )
  • Carlos Scavone y su familia.
    Carlos Scavone y su familia. ( RRSS )
  • Alejandra Jaramillo, su hijo Sebas y Beta Mejía.
    Alejandra Jaramillo, su hijo Sebas y Beta Mejía. ( RRSS )
  • Maluma junto a Papa Noel.
    Maluma junto a Papa Noel. ( RRSS )
  • Jennifer López en pijama junto al árbol de navidad.
    Jennifer López en pijama junto al árbol de navidad. ( RRSS )
  • Mariah Carey y su familia.
    Mariah Carey y su familia. ( RRSS )
  • Selena Gómez y Benny Blanco.
    Selena Gómez y Benny Blanco. ( RRS )
