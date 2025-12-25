Así celebraron la Navidad de 2025 las celebridades

Más allá de ser una fecha de tradición y reflexión, la Navidad se ha consolidado como un símbolo universal de gratitud. Este 24 y 25 de diciembre, las plataformas digitales se inundaron de mensajes de esperanza y destellos de opulencia.

Y no solo de parte de tus familiares o tu tía, la que no te cae muy bien, sino que los famosos, tanto nacionales como extranjeros se tomaron las redes con coloridas imágenes que retratan el espíritu navideño (y el lado más fuerte del capitalismo).

Mientras Alejandra Jaramillo y Jennifer López mostraron la elegancia de una cena íntima, la escena internacional liderada por Kim Kardashian volvió a elevar el estándar de la decoración festiva.

Sin embargo, la realidad también tocó a la puerta; desde la accidentada celebración de Luciana Guschmer hasta el inicio de una nueva etapa para Jombriel, quien dio la bienvenida a su primogénito. Recorre con nosotros las imágenes más emotivas y curiosas de las celebridades en este cierre de año.