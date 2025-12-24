Música
24 dic 2025 , 14:17

Lady Gaga reflexiona sobre su año consagratorio y el impacto de Mayhem

En una entrevista para el podcast de Apple Music, la artista habló sobre su gira mundial, el vínculo con sus seguidores y el proceso creativo detrás de su más reciente álbum.

   
    The Mayhem Ball Tour de Gaga, acumula 87 presentaciones. ( RRSS )
Fuente:
Redes sociales
Fuente:
Infobae
user placeholder

Redacción
Tras un año marcado por logros artísticos y una gira mundial de gran alcance, Lady Gaga reflexionó sobre su presente creativo y el impacto de su álbum Mayhem durante una entrevista en el podcast de Apple Music, conducido por Zane Lowe.

Lady Gaga durante una de sus presentaciones de Maynhem.
Lady Gaga durante una de sus presentaciones de Maynhem. ( RRSS )

La cantante destacó la conexión que ha reconstruido con sus seguidores a lo largo de la gira. Reconectar con mis fans cada noche es sumamente significativo. Siento que la comunidad realmente brilla y es muy especial, señaló, al referirse a la experiencia compartida desde el escenario.

Gaga explicó que cada presentación se ha convertido en una oportunidad para replantear su forma de contar historias a través de la música.

Quote

“Cada noche trato de encontrar algo diferente, ya sea desde la teatralidad, la interpretación o creando versiones únicas al piano”, afirmó.

El reencuentro con canciones emblemáticas como Born This Way también la llevó a reflexionar sobre sus orígenes artísticos y su vínculo con Nueva York, ciudad que marcó su formación musical. “La música nunca fue solo un remedio. Siempre fue la forma de enfrentar cualquier situación”, expresó, al recordar el sentido profundo que tiene para ella volver a esas composiciones.

Sobre Mayhem, Gaga aseguró que se trata de un trabajo profundamente personal, construido desde la autenticidad.

“Decidí apropiarme completamente de este álbum. Celebrar mi forma de crear y ver la música fue fundamental”, explicó. Añadió que, tras años de adaptarse a las exigencias de la industria, este proyecto le permitió reafirmar su identidad artística.

La cantante también se refirió al contexto actual de la música y al avance de la inteligencia artificial, remarcando el valor de lo humano en el arte:

Quote

“Ser humano nunca pasará de moda”, afirmó.

Temas
Entretenimiento
Música
Podcast
conciertos
espectáculo
gira
Pop
cantantes
Lady Gaga
Estados Unidos
Noticias
