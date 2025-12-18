Cine
Jennifer Lawrence confesó haber tomado pastillas durante el rodaje de Los Juegos del Hambre

La actriz reveló en una charla con Leonardo DiCaprio que sufrió alucinaciones tras confundir un Ambien con otra pastilla mientras filmaba la segunda película de la saga.

   
    Jennifer Lawrence asiste a la alfombra roja de “Die My Love” el 20 de octubre de 2025 en Roma, Italia.( RRSS )
Jennifer Lawrence sorprendió a Leonardo DiCaprio durante su conversación para Variety y CNN’s Actors on Actors al revelar un curioso incidente ocurrido en el set de Los Juegos del Hambre.

La actriz, de 33 años, contó que tomó por error un Ambien antes de filmar una escena junto a Philip Seymour Hoffman, lo que la llevó a experimentar alucinaciones.

Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio asisten al estreno mundial de No miren arriba de Netflix el 5 de diciembre de 2021 en Nueva York.
Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio asisten al estreno mundial de "No miren arriba" de Netflix el 5 de diciembre de 2021 en Nueva York. ( Netflix )
“Ustedes y yo somos obsesivos con el sueño cuando trabajamos, como contar las horas. Tomé un Ambien por la mañana pensando que era otra cosa. Estaba alucinando”, relató Lawrence, entre risas.

DiCaprio calificó estas situaciones como “errores clave” que cualquier actor puede experimentar a lo largo de su carrera, destacando la naturalidad con la que Lawrence compartió la anécdota.

La artista también recordó un episodio similar en el rodaje de Red Sparrow, cuando confundió un Adderall con una pastilla para dormir y pasó la noche sin descanso.

Tomaba duchas calientes en pánico. No soy alguien que funcione sin dormir. Y luego tuve que decir la frase Senate Armed Services Committee, con acento ruso. Eso fue terrible”, confesó entre risas, mostrando su sentido del humor frente a estos contratiempos.

