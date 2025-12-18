Cine
Sydney Sweeney se vuelve viral al decir una frase icónica de Teresa

La actriz participó en una dinámica con una reportera mexicana durante la promoción de su nueva película.

   
    La premier de La Empleada deja un momento viral con Sydney Sweeney.( Ecuavisa )
La premier de La Empleada se convirtió en escenario de un episodio que rápidamente llamó la atención en redes sociales. Durante la alfombra roja del filme, la actriz Sydney Sweeney protagonizó un momento divertido con una reportera mexicana.

En el encuentro con la prensa, la comunicadora propuso a la actriz repetir una frase icónica de la telenovela mexicana Teresa. Sweeney aceptó el reto, practicó brevemente la línea y luego la dijo con un tono dramático: “Entre ser y no ser, yo soy”, frase icónica por el público latino.

Luego de prácticar la línea, la actriz miró directamente a la cámara, cerrando la dinámica planteada por la reportera. El fragmento fue difundido en plataformas digitales y se sumó a la promoción de la cinta que actualmente encabeza Sweeney.

¿De qué tratará la nueva película?

De acuerdo con la sinopsis oficial, la historia sigue a Millie, una joven que busca dejar atrás su pasado y acepta un trabajo como empleada doméstica interna en la casa de una familia adinerada. A medida que avanza el relato, el entorno revela situaciones que contradicen la aparente perfección del hogar.

La Empleada es un thriller basado en el libro homónimo de la escritora Freida McFadden. La producción cuenta con la actuación de Sydney Sweeney y Amanda Seyfried, bajo la dirección de Paul Feig.

