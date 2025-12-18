Sydney Sweeney se vuelve viral al decir una frase icónica de Teresa

La premier de La Empleada se convirtió en escenario de un episodio que rápidamente llamó la atención en redes sociales. Durante la alfombra roja del filme, la actriz Sydney Sweeney protagonizó un momento divertido con una reportera mexicana.

En el encuentro con la prensa, la comunicadora propuso a la actriz repetir una frase icónica de la telenovela mexicana Teresa. Sweeney aceptó el reto, practicó brevemente la línea y luego la dijo con un tono dramático: “Entre ser y no ser, yo soy”, frase icónica por el público latino.

Luego de prácticar la línea, la actriz miró directamente a la cámara, cerrando la dinámica planteada por la reportera. El fragmento fue difundido en plataformas digitales y se sumó a la promoción de la cinta que actualmente encabeza Sweeney.