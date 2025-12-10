Cine
Sydney Sweeney defiende su película Christy tras ser ignorada en los Globos de Oro

Con un mensaje en redes, la actriz le restó importancia al fracaso en taquilla y al desaire en las nominaciones.

   
    Sydney Sweeney en Nueva York, el 2 de diciembre 2025.( RRSS )
A pesar de que Christy ha sido calificada como uno de los mayores tropiezos comerciales del año, Sydney Sweeney mantiene su orgullo por la película, en la que interpretó a la legendaria boxeadora Christy Martin.

Tras posar junto a la exluchadora profesional en la portada de Sports Illustrated, Sweeney aprovechó la sesión para reivindicar el valor del proyecto, a pesar del escaso respaldo en taquilla y de la ausencia total de nominaciones en los Globos de Oro 2026.

La actriz posó en un ring junto a la legendaria boxeadora para la sesión fotográfica de Sports Illustrated.
La actriz posó en un ring junto a la legendaria boxeadora para la sesión fotográfica de Sports Illustrated. ( Sports Illustrated )
“Su historia no es solo sobre boxear. Es sobre identidad, supervivencia y la fuerza inimaginable que se necesita para recuperar tu vida después de que alguien te la haya arrebatado” expresó la actriz.

La actriz también habló de la impresión que le causó conocer a Martin, destacando su fortaleza y alegría pese a haber superado situaciones difíciles. Para Sweeney, contar la historia de Christy fue un acto de respeto hacia la boxeadora y hacia quienes han sufrido violencia doméstica.

Martin, por su parte, elogió públicamente el trabajo de Sweeney y la defendió frente a los comentarios que la responsabilizaron por los resultados comerciales de la película, afirmando que la actriz trabajó no solo por el proyecto, sino por su historia y la de muchos otros que sufren en silencio.

