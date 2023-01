Arianna Mejía confesó que Troi Alvarado la engañó con Carla Tacle

A pesar de que se creía que Mejía primero mantuvo una relación con Bastidas, la modelo aclaró que no fue así, su actual esposo la engañó y como venganza empezó a salir con Douglas.

A pesar de que el inicio de su relación con Bastidas se dio de esa forma, Arianna admitió que se enamoró de él y cuando terminaron, regresó con Troi.

Los Hackers de la Farándula buscaron a Carla Tacle para conocer su versión de la historia. La presentadora confirmó que comenzó a salir con Alvarado luego de conocerse, pero no mantuvieron ninguna relación seria. Sin embargo, sí tenía conocimiento sobre Arianna, pero no porque haya sido novia de Troi, sino porque el ex Tranzas dijo que ella era "una chica que lo acosaba".

Tacle señaló que no sabía la identidad de la chica en cuestión y cuando finalmente conoció a Mejía, la modelo le contó que ella estaba en una relación con Alvarado cuando él inició el contacto con la presentadora luego de una fiesta y por eso "la dejó a un lado". Pero cuando Carla y Troi se dieron cuenta que no congeniaban, Arianna ya había iniciado una relación con Douglas.