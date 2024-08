"La organización internacional de Miss Universo dijo que sí podía participar. Pero mi organización nacional me informó que, según ellos, la organización internacional prefirió que no lo hiciera , alegando protocolos y otros motivos", explicó Radford. "Más tarde descubrí que esta decisión fue tomada de manera unilateral por mi organización nacional".

A pesar del impacto emocional que esta decisión le ha causado, Radford ha optado por no luchar contra su destitución, expresando que no quiere arrebatarle el sueño a otra persona. "Si a mí me quitaron el sueño, no se lo quiero quitar a alguien más. Ahora es el momento de que Ana Gabriela viva su oportunidad. Muchas personas me han dicho que podría pelear por mi lugar, pero no quiero hacerlo", comentó.